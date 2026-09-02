पं. दीनदयाल अस्पताल में कार्यरत 35 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से नहीं मिला वेतन
वाराणसी के पं. दीनदयाल अस्पताल में 35 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। राज्य कर्मचारी ...और पढ़ें
HighLights
पं. दीनदयाल अस्पताल के 35 कर्मचारियों को वेतन नहीं।
गौवेल टेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उठाया वेतन का मुद्दा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के महिला और पुरुष अस्पताल में कार्यरत करीब 35 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। ये कर्मचारी गौवेल टेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तैनात हैं और मई से अगस्त 2026 तक का वेतन अभी तक नहीं मिला है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभावित कर्मचारियों ने परिषद को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की इस कार्रवाई का विरोध जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के मुताबिक आउटसोर्स कार्पोरेशन बनने के बाद किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नहीं निकाला जाना चाहिए।
परिषद कर्मचारियों के हित में आवाज उठाएगी और शीघ्र वेतन दिलाने की मांग करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की सचिव डा. पिंकी जोवेल गुरुवार को वाराणसी आने वाली हैं। परिषद इस मुद्दे को उनके संज्ञान में भी लाएगी। कर्मचारियों ने कहा है कि परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे।