पं. दीनदयाल अस्पताल में कार्यरत 35 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से नहीं मिला वेतन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के महिला और पुरुष अस्पताल में कार्यरत करीब 35 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। ये कर्मचारी गौवेल टेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तैनात हैं और मई से अगस्त 2026 तक का वेतन अभी तक नहीं मिला है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभावित कर्मचारियों ने परिषद को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की इस कार्रवाई का विरोध जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के मुताबिक आउटसोर्स कार्पोरेशन बनने के बाद किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नहीं निकाला जाना चाहिए।