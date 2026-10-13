जागरण, संवाददाता वाराणसी। नगर निगम के डंपर टोल बचाने के लिए सीर गोवर्धनपुर से होकर हाइवे जाते हैं, जिससे न सिर्फ जाम लगता है बल्कि सड़के भी जल्दी टूटकर जर्जर हो रही हैं। कई बार चेतावनी के बाद सपा कार्यकर्ता अमन यादव मंगलवार को नगर निगम के डंपर को रोककर सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किए।

आरोप है कि नेशनल हाइवे 19 पर डाफी स्थित टोल प्लाजा के टोल टैक्स बचाने के लिए नगर निगम के वाहन और डंपर के कारण डाफी से सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर से लौटूबीर होते हुए हाइवे पर जाने के चक्कर में अक्सर जाम की समस्या हो जाती है।

वहीं रामनगर से डाफी की तरफ आने वाले बड़े वाहन और बाहरी वाहन भी लौटूबीर के पास से नीचे उतरकर संत रविदास मंदिर होते हुए बीएचयू परिसर या डाफी होते हुए फिर हाइवे पर चढ़ जाते हैं। जिससे इस मार्ग पर जाम की समस्या बनी रहती है।

सीर के रहने वाले सपा नेता अमन यादव ने बताया कि शहर का कूड़ा छोटे वाहनों से हाइवे के पास गिरा दिया जाता है जहां से नगर निगम की ट्रक और डंपर कूड़ा लेकर हाइवे पर टोल बचाने के चक्क में वापस संत रविदास मंदिर की तरफ से होकर फिर डाफी जाकर हाइवे पर चढ़ते हैं।