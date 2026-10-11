BHU के द्रव्यगुण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. बी. रामजी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के सदस्य बने

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के द्रव्यगुण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. बी. रामजी को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2026 के लिए सदस्य चुना गया है।

हाल ही में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान इस उपलब्धि की सराहना की गई। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (NAMS) भारत सरकार की एक शीर्ष संस्था है, जो देश में चिकित्सा विज्ञान, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित चिकित्सकों एवं शोधकर्ताओं को मान्यता प्रदान करती है।