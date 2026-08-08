गाजीपुर में भाजपाइयों में आपस में ही ठनी, भाजपा एमएलसी के फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर से चार करोड़ स्वीकृत कराने की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भाजपा के विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल कर शासन से नगर पालिका परिषद जमानियां में विकास कार्यों के लिए चार करोड़ रुपये स्वीकृत करने की शिकायत मिली है। यह प्रकरण तब सामने आया जब शासन से धन स्वीकृति की एमएलसी को सूचना मिली।

एमएलसी ने डीएम और एसपी से शिकायत की है। पुलिस-प्रशासन ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी जमानियां ने नगर पालिका परिषद के कार्यालय पहुंचकर ईओ से जानकारी ली। नगर पालिका परिषद जमानियां में प्रकाश और अन्य कार्ययोजना बनाकर भाजपा एमएलसी का फर्जी लेटरपैड के आधार पर करीब चार करोड़ रुपये स्वीकृत कराने का आरोप है।

इसका पता एमएलसी को तब चला जब शासन से स्वीकृत का फोन आया। यह सुनकर एमएलसी हैरान हुए। उन्होंने शासन को भेजे गए उनके लेटर पैड और हस्ताक्षर का मिलान किया तो दोनों फर्जी पाए गए। एमएलसी ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डा.ईरज राजा से की।

एमएलसी का फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर का प्रयोग करने की शिकायत मिलते ही पुलिस-प्रशासन ने अपने-अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी जमानियां अंकित तिवारी ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद पहुंचकर ईओ संतोष कुमार से जानकारी ली। ईओ ने इस बाबत जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया। उधर,जांच को लेकर चेयरमैन व सीओ में कहासुनी भी हुई।

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एमएलसी प्रतिनिधि ने भाजपा चेयरमैन के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल के प्रतिनिधि प्रदीप पाठक ने जमानिया कोतवाली में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता व अन्य के खिलाफ फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि नगर पालिका परिषद में पंडित दीनदयाल विकास योजना के तहत लाइटों का प्रस्ताव तैयार कर जून महीने में शासन को पत्रावली भेजी गई। शासन से पता चलने के बाद यह फर्जीवाड़ा सामने आया है।

मुकदमा दर्ज होने के बाद धरना पर बैठे भाजपा के चेयरमैन भाजपा विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल के नाम से फर्जी लेटर पैड पर चार करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत के मामले में नपा अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता पर दर्ज हुए मुकदमें को लेकर शनिवार को वह धरने पर बैठ गए।