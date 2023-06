'गांधी-जेपी की विरासतों को बख्श दें', वाराणसी में सर्व सेवा संघ की बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के खिलाफ उतरी कांग्रेस

प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भाजपाई प्रशासन द्वारा इसे अवैध बताकर कार्यवाही शुरू करना महात्मा गांधी जी के विचारों और उनकी विरासत पर एक और हमला करने की कोशिश है। हम इस अत्यंत शर्मनाक कार्यवाही की घोर निंदा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी की विरासत पर हो रहे हर हमले के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे।

सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने का षड्यंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महान विरासत पर हमला: कांग्रेस

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: वाराणसी के राजघाट पर बने ऐतिहासिक महत्व के सर्व सेवा संघ को वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा अवैध घोषित किए जाने और ढहाने की कार्यवाही शुरू करने पर सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। प्रियंका वाड्रा ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करार दिया है तो वहीं वाराणसी कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय राय ने इसकी निंदा की है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भाजपाई प्रशासन द्वारा इसे अवैध बताकर कार्यवाही शुरू करना महात्मा गांधी जी के विचारों और उनकी विरासत पर एक और हमला करने की कोशिश है। हम इस अत्यंत शर्मनाक कार्यवाही की घोर निंदा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी की विरासत पर हो रहे हर हमले के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे। वहीं प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बयान जारी करते हुए सरकार से निवेदन किया है कि गांधी को न सही, पर कम से कम जेपी की विरासतों को तो बख्श दें। उन्होंने कहा कि गांधी-जयप्रकाश की विरासत की संस्थाओं पर बुलडोजर चलवाने से बाज आयें, क्योंकि इस पाप के लिये इतिहास के पास कोई क्षमादान नहीं होगा। इन विरासतों को संरक्षण की जगह उनको ध्वस्त करने की बुलडोजर-शासन की संस्कृति लोकतंत्र के तकाजों के भी खिलाफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ का भवन 30 जून को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई उत्तर रेलवे द्वारा की जाएगी, जिसने 13 एकड़ जमीन पर बनी संघ की बिल्डिंग को अवैध करार दिया है। कैंपस की जमीन पर भी उत्तर रेलवे का कब्जा हो जाएगा। रेलवे की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि जिसमें लिखा गया है कि 30 जून से पहले अवैध कब्जा हटा लें नहीं तो ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

Edited By: Nitesh Srivastava