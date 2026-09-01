जागरण संवाददाता, वाराणसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार वाराणसी के एक धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूंजीपतियों के हित में कार्य कर रहे हैं। पीएम ने देश की 43 बड़ी कंपनियों का 3.53 हजार करोड़ रुपये बैंक कर्ज माफ कर दिया। केंद्र की भाजपा सरकार किसान, कामगार, रेहड़ी व पटरी, बेरोजगार, युवा, सरकारी कर्मी के कर्ज के बारे में नहीं सोचती है। उसे केवल बड़े उद्योगपति ही दिखते हैं।

संजय सिंह ने कहा कि यूपीए की सरकार ने अपने कार्यकाल में एक बार किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफ किया था। यह कर्ज माफी किसानों के हित में था। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने तो उद्योगपतियों का ही कर्ज माफ कर दिया। इस पैसे से किसानों का कुल कर्ज पांच बार माफ किया जा सकता था।

प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर टिप्पणी करते हुए संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस-जिस देश में जाते हैं वहां का सारा ठेके अडानी को मिल जाता है। प्रधानमंत्री का नारा है कि मैं जहां जहां चलूंगा वहां अडानी का ठेका साथ होगा...। ईडी, सीबीआइ और आयकर के छापेमारी पर कहा कि इन एजेंसियों ने जिन-जिन कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की वह सभी कंपनियां अडानी खरीद रहे हैं। आखिर देश में यह क्या चल रहा है।

योगी जी ने विद्यालयों के लिए 604 करोड़ एक माह में कराए मरम्मत

आप नेता संजय सिंह ने कहा कि स्कूलों का वीडियो बनाने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाले संबंधित जिलों के प्रशासन को सुधार लाना चाहिए। वह खुद भ्रम फैला रहे हैं। योगी जी ने स्कूलों की मरम्मत के लिए जिलों को 604 करोड़ रुपये दिए है।एक माह में स्कूलों में सुधार का कार्य करें। यदि नहीं किया तो एक माह के बाद फिर आप नेता और कार्यकर्ता स्कूलों की वीडियो बनाकर प्रसारित करेंगे।