काशी के 2800 साल पुराने इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए राजघाट का संरक्षण जरूरी, विकास और विरासत का संतुलन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा और वरुणा नदियों के संगम के निकट स्थित ऐतिहासिक राजघाट पुरास्थल काशी के आरंभिक नगरीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्खनन से मिले पुरावशेषों के आधार पर इस स्थल की सांस्कृतिक परंपरा लगभग आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि राजघाट की प्रत्येक पुरातात्विक परत तत्कालीन जीवन, अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामाजिक संरचना के अमूल्य इतिहास को समेटे हुए है। ऐसे में किसी भी पुरातात्विक परत का नष्ट होना इतिहास के ऐसे अध्याय को खोने जैसा है, जिसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता।

राजघाट और रेलवे विकास का संबंध दशकों पुराना है। वर्ष 1940 में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के दौरान हुई खोदाई में ही प्राचीन अवशेष पहली बार सामने आए थे, जिसके बाद हुए उत्खननों ने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को साबित किया।

वर्तमान में जब काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और इंटर माडल स्टेशन जैसी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से रेल, सड़क और जल परिवहन को जोड़ने का काम हो रहा है, तब प्राचीन इतिहास का संरक्षण एक मुख्य चुनौती बन गया है।

शहर के आधुनिकीकरण व बेहतर यातायात व्यवस्था की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजघाट जैसे संवेदनशील पुरास्थल के निकट निर्माण कार्यों के लिए पुरातात्विक संरक्षण को परियोजना की शुरुआत से ही शामिल करना अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी निर्माण, नींव, भूमिगत संरचना या जल-निकासी कार्य से पहले वैज्ञानिक पुरातात्विक सर्वेक्षण और विरासत प्रभाव आकलन कराया जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में खास पुरातात्विक साक्ष्य मिलने की संभावना हो तो विशेषज्ञों की निगरानी में परीक्षण-उत्खनन कराया जाए या आवश्यकता पड़ने पर परियोजना के डिजाइन व स्थान में बदलाव पर विचार किया जाए।