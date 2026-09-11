जागरण संवाददाता, वाराणसी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की देखरेख में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवी पैट की एफएलसी कार्यशाला शुक्रवार को आयोजित हुई।

मनीष गर्ग ने सभी जिलाधिकारी को और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश किया कि एफएलसी की कार्रवाई में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को साथ में रखकर ही प्रक्रिया करें। वे जब तक ना आएं तब तक उन्हें ट्रैक करते रहे। हर हाल में उनको प्रक्रिया में शामिल करें ताकि बाद में किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सके।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवी पैट की फ्रस्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) कार्यशाला की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पूरी प्रक्रिया को एक-एक कर जिम्मेदार अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया।

उप निर्वाचन आयुक्त के साथ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, आयोग के प्रधान सचिव बीसी पात्रा, अवर सचिव राकेश कुमार आदि मौजूद हैं। साथ ही कार्यशाला में वाराणसी, मीरजापुर, आजमगढ़, बस्ती, प्रयागराज और गोरखपुर मंडल के 21 जिलों के जिलाधिकारी, निर्वाचन का कार्य देखने वाले एडीएम, उप जिलानिर्वाचन अधिकारी, सुपरवाइजर आदि भाग ले रहे हैं। पहले सेशन में जहां प्रेजेंटेशन के माध्यम से एफएलसी की प्रक्रिया को बताया गया वहीं दूसरे सेशन में हैंड ऑफ ट्रेनिंग अर्थात ईवीएम और वीवी पैट पर भौतिक रूप से करके अधिकारियों ने देखा।