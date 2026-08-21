जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय की फार्मेसी को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई जा रही है। लापरवाही और कमीशनबाजी के आरोपों के चलते फार्मेसी की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। कभी 250 दवाओं का उत्पादन करने वाली इस फार्मेसी में अब केवल 30-35 दवाएं ही बनाई जा रही हैं, और वह भी बहुत कम मात्रा में। इसके परिणामस्वरूप बीएचयू में आयुर्वेद दवाओं के विक्रय का काउंटर खाली पड़ा है।

महामना मदन मोहन मालवीय ने 1932 में इस फार्मेसी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति से बनी सस्ती दवाओं के माध्यम से जनकल्याण करना था। आयुर्वेद संकाय के रस शास्त्र विभाग द्वारा संचालित इस फार्मेसी की दवाएं शुद्ध और विश्वसनीय मानी जाती थीं। लेकिन, आरोपों के अनुसार, कमीशन के चलते बीएचयू आयुर्वेद संकाय के डाक्टर बाहरी कंपनियों की दवाएं लिखने लगे, जिससे फार्मेसी का उत्पादन प्रभावित हुआ और वह घाटे में चली गई।

नीचीबाग में स्थित दवा विक्रय काउंटर पहले ही बंद हो चुका है, और अब आयुर्वेद संकाय में चलने वाले काउंटर पर भी दवाओं की संख्या में कमी आई है। लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व तक फार्मेसी में च्यवनप्राश सहित 200 दवाएं बनाई जाती थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 30-35 रह गई है। इसके चलते कई कर्मचारियों को हटा दिया गया है।

बीएचयू के कुलपति के पास इस मामले की जानकारी है। आयुर्वेद संकाय के अध्यक्ष प्रो. केएन मूर्ति ने कहा कि हाल ही में किसी जांच की बात सुनी थी, लेकिन उन्होंने चार्ज लेने के बाद से इस मामले में कोई नई जानकारी नहीं प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय समिति को सौंप दी होगी, और उच्चाधिकारी इस पर निर्णय लेंगे।

आयुर्वेद फार्मेसी के प्रशासनिक और वित्तीय परिचालन की समीक्षा के लिए निदेशक, इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में आयुर्वेद संकाय के डीन और राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद फार्मेसी के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। समिति फार्मेसी के कुशल संचालन के लिए और भविष्य के रोड मैप को तैयार करने हेतु सभी संभावित समाधानों पर विचार करेगी, जिसमें पीपीपी मोड भी शामिल है।