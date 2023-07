Weather Update: पूर्वांचल पर मेहरबान मानसून की द्रोणिका, अभी कुछ दिनों तक और होगी बारिश

Varanasi Weather Update रविवार को मामूली बढ़ाव के साथ अधिकतम तापमान 35.2 व न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस हो गया था। प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी प्रो. एसएन पांडेय ने बताया कि पहले द्रोणिका अपनी सामान्य दिशा के विपरीत थी। पश्चिम भाग दक्षिण व पूर्वी भाग उत्तर की ओर था। रविवार को द्रोणिका सामान्य स्थिति थी। इसके कारण अभी बारिश की संभावना बनी हुई है।

पूर्वांचल पर मेहरबान मानसून की द्रोणिका, अभी कुछ दिनों तक और होगी बारिश

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मानसून की द्रोणिका इन दिनों पूर्वांचल पर मेहरबान है। यही कारण कि ही कई दिनों से रात में बारिश हो रही है। अभी कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। कारण कि बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बना हुआ है। वैसे शनिवार की रात को झमाझम बारिश हुई, लेकिन तेज धूप ने रविवार को दिन में उमस बढ़ा दी। बाबतपुर स्थित मौसम विभाग कार्यालय के अनुसार शनिवार की रात को 27.4 मिमी और एक दिन पहले 65.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। इसके साथ ही इस सीजन में एक जून से 16 जुलाई तक 270.4 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। हाल के दिनों में हो रही बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपाई व सब्जी की अगेती खेती भी तेज हो गई है। कुछ दिनों तक और होगी बारिश शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 29.0 डिग्री था। शनिवार को अधिकतम तापमान घटकर 35.0 व न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। रविवार को मामूली बढ़ाव के साथ अधिकतम तापमान 35.2 व न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस हो गया था। प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी प्रो. एसएन पांडेय ने बताया कि पहले द्रोणिका अपनी सामान्य दिशा के विपरीत थी। पश्चिम भाग दक्षिण व पूर्वी भाग उत्तर की ओर था। रविवार को द्रोणिका सामान्य स्थिति थी। इसके कारण अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से अभी दो-तीन दिन और रुक-रुक कर बारिश की संभावना है।

Edited By: Abhishek Pandey