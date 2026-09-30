वाराणसी में फीडर से तीन घंटे बंद रही बिजली आपूर्ति, उमस से परेशान हुए लोग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कटौती की गई। इस बाबत पूर्व में ही अधिशासी अभियंता वीरेंद्र सिंह ने बताया था कि लेढुपर उपकेंद्र से निकलने वाले आशापुर, दौलतपुर उपकेंद्र से भक्ति नगर और उदयपुर उपकेंद्र से सोयेपुर फीडर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा।

बताया क‍ि इससे रुस्तमपुर, पैगंबरपुर, नटूई, सिंचाई विभाग कालोनी, चंद्रा चौराहा, आशापुर, अमनपुरी कालोनी, अकथा गांव, बजरंग नगर, संजय नगर, जीडी नगर, भक्ति नगर, विश्वनाथपुरी, बेलवा बाबा, शांतिपुरम, गजानंद अपार्टमेंट, सोयेपुर, मड़ाव, घनश्याम डिग्री कालेज के आसपास, लालपुर मस्जिद, पांडेयपुर, काली माता मंदिर चौराहा, राय साहब आदि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही।