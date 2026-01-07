जागरण संवाददाता वाराणसी। हुकुलगंज की सोनकर बस्ती में ठेला-सगड़ी हटाने के विवाद ने एक व्यक्ति की पत्नी की जान ले ली। हालांक‍ि पुल‍िस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए दो आरोप‍ितों को ह‍िरासत में ले ल‍िया। इस मामले में पुल‍िस अभी अन्‍य आरोप‍ितों की तलाश कर रही है।

घटना उस समय हुई जब दशमी पटेल अपनी पत्नी सलोनी को अस्पताल ले जाने के लिए टेंपो में सवार थे। बस्ती में ठेला-सगड़ी खड़े होने के कारण उन्होंने वहां के लोगों से हटाने का अनुरोध किया। इस पर रोहित सोनकर, प्रदीप सोनकर, राजा सोनकर, रौनक सोनकर, विजय राजभर, मोनू कुमार आदि ने न केवल गालियां दीं, बल्कि दशमी की पिटाई भी शुरू कर दी। जब सलोनी अपने पति को बचाने आई, तो उसके साथ भी मारपीट की गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सलोनी गर्भवती थी और पहले से ही बीमार थी। मारपीट के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके चलते उसे रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्भाग्यवश, सोमवार को उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए स्वजन ने शव को पांडेयपुर-चौकाघाट मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के इंस्पेक्टर राजीव सिंह और चौकी प्रभारी प्रवीण सचान ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद वे सड़क से हटे।

पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में रविवार को ही छह नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में जितने लोग दिखेंगे, सभी को आरोपित बनाया जाएगा। खजुरी निवासी दशमी पटेल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि चार जनवरी की शाम साढ़े सात बजे जब वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहे थे, तब यह घटना घटी।

पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं और प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।