जागरण संवाददाता, राकेश श्रीवास्‍तव (वाराणसी)। पुल‍िस की नौकरी जहां चुनौती है तो वहीं पुल‍िसि‍या कहान‍ियां भी लोगों के बीच खासा चर्चा में रहती हैं। "वर्दी वाला गुंडा" की कहानी तो खूब पढ़ी और सराही गई लेक‍िन वर्दी वालों की कही और अनकही कुछ बातें आप भी पढ़ें-

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन ओवर बचे हैं,खेल लेने दो भाई काशी जोन में एक थानेदार इन दिनों क्रिकेटर की भूमिका हैं। अपराध पर अंकुश लगाने और जनता की फरियाद न सुनने पर मातहतों को नसीहत देते हुए बोलते हैं कि तीन ओवर बचे हैं, खेल लेने दो भाई...। उनका कहना भी गलत नहीं, क्योंकि 58 की उम्र के बाद थानेदार बने रहने के लिए कोई जुगाड़ शेष नहीं रह जाता। इसलिए कि बैट्समैन की भूमिका में सिर्फ कमाई के चौके-छक्के ही जड़ना चाह रहे।

उनके लिए मौका और दस्तूर दोनों हैं, क्योंकि जिस थाने की कमान संभाल रहे, उसी में एक समय वरिष्ठ उपनिरीक्षक रहे थे। ऐसे में उन्हें यह नहीं बताना कि रुपये कहां और कैसे आएंगे? ऐसा नहीं कि बड़के साहब को जनता की फिक्र नहीं। जनसुनवाई न करने के लिए कई बार थानेदारों को कसे। उनकी रडार पर क्रिकेटर थानेदार भी आए थे। लेकिन कहावत है कि पैसा और प्यार सबको अंधा बना देता है।





थानेदार बने जीजाजी वरुणा जोन में एक थानेदार को जीजाजी कहने वालों की भीड़ है। किसी को यह तमगा मिले तो समझिए उसे कितनी खुशी मिलती होगी। मुश्किल यह कि थानेदार की खुशियों की गूंज में जनता की दुश्वारियां कम नहीं हो रहीं। जनार्दन कही जाने वाली जनता कराह उठ रही। थानेदार साहब की खासियत यह है कि किसी को डांटते-फटकारते नहीं।

चोरी, छेड़खानी पीड़ित व दबंगों के सताए लोग थाना में मिल गए तो उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर तहरीर जेब में लिए कई दिनों तक घूमते रहते हैं। उनके इस तिकड़म से काम धंधे वाले बहुतेरे परेशान लोग समय के अभाव में थाने की राह भूल जा रहे। पीछा न छोड़ने वाले गिनती के लोग बचे तो थानेदार साहब उनका केस दर्ज कर लिए। नतीजा यह हो रहा कि क्राइम रेट स्थिर बना हुआ है। इसी कार्यप्रणाली से काशी जोन में चर्चित रहे, लेकिन बड़के साहब ने हटाया तो दुखी थे। अब जीजाजी कहने वाले मिले तो खुश हो गए।





मुश्किल में डाल रहा शाम का ओआर दारोगा और इंस्पेक्टर इन दिनों अपने साहब के ओआर (अर्दली रूम) से परेशान हैं। पुलिसकर्मियों को परेशानी अर्दली रूम से नहीं, बल्कि इसके लिए शाम के साढ़े छह से सात बजे के समय निर्धारण से है। इसलिए कि शाम के समय ही अधिकांश शहरी लोग बाजार में पहुंचते हैं, जिससे शहर में जाम लगने, छेड़खानी और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। साहब का आदेश मानने के फिराक में कई बार दारोगा व इंस्पेक्टर अपनी जवाबदेही में उच्चाधिकारियों से नुकसान उठा बैठे हैं।

लाजिमी भी है कि कई पहरेदार एक साथ गायब होंगे तो दुश्वारियां तो जन्म लेंगी ही। जनता को परेशानी भी होगी, लेकिन इसका लेखाजोखा रखने की कोई व्यवस्था न होने से अधिकांश बार बड़के साहब भी अनजान रहते हैं। अगर अवगत भी हुए तो नुकसान तो उसी को होता है, जिसके सिर जिम्मेदारी रहती है। महकमा अनुशासित होने के कारण कोई पुलिसवाला जुबां नहीं खोलता। एक बार बदजुबानी की शोर मचा तो साहब ने सर्किल बदल दी थी। अब इस दूसरी समस्या से दूसरे पुलिसकर्मी दो-चार हो रहे।





मझलके साहब ने चतुराई से बुझाई आग इंस्पेक्टर-दारोगा की विवेचना करने वाल पीपीएस साहब अपनी राह पर हैं। उनकी विलक्षणता पहले ही बताई जा चुकी है कि ‘गांधी’ के लिए कोई भी निशाना साधते हैं। साहब ने अबकी निशाना काले कोट वालों पर साध दिया। इनके तीर कमान पर चढ़े ही थे कि काले कोट वालों को बात पता चल गई और वे मझलके साहब के पास जा धमके।