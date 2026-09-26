जागरण संवाददाता (पिंडरा) वाराणसी। प्रतापगढ़ के थाने के लॉकअप में जयुवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे केराकत के सपा विधायक व पूर्व सांसद तूफानी सरोज को पुलिस ने रोक दिया। शुक्रवार रात करखियाव-कठेरवा स्थित उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इससे आवास पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।

सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रतापगढ़ जाने की सूचना पर पुलिस ने विधायक को बाहर निकलने से रोकने के लिए आवास की घेराबंदी कर दी। इसकी जानकारी पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी आवास पर पहुंच गए। विधायक तूफानी सरोज ने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन के जरिए उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रही है।