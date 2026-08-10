जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थाना पुलिस ने रविवार रात को तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से स्टंट करने वाले बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 26 लाख रुपये कीमत की बिना नंबर की मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। इंस्पेक्टर शीघ्र शिवाकांत मिश्र के अनुसार, यह मोटरसाइकिल सवार पिछले एक सप्ताह से रात के समय शहर की सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा था।

मोटरसाइकिल में माडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था, जिससे तेज आवाज के साथ फायरिंग जैसी आवाज निकलती थी। इस कारण सड़क पर चलने वाले लोगों में भय का माहौल बन गया था और दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। पुलिस ने लगातार निगरानी और प्रयासों के बाद मोटरसाइकिल को पकड़ लिया। जांच में पाया गया कि यह वाहन बिना नंबर का था।

पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक मार्गों पर इस तरह के स्टंट और तेज आवाज वाले माडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 26 लाख की बाइक के साथ ही 90 हजार रुपये का मॉडीफाई साइलेंसर भी लगाया गया था ज‍िससे पटाखे फूटने की आवाज भी आती थी।

इस घटना ने शहर में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं और किसी भी प्रकार के खतरनाक स्टंट से बचें। सड़क पर तेज रफ्तार और स्टंट करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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इस प्रकार की घटनाएं न केवल सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए खतरा बनती हैं, बल्कि यह सड़क सुरक्षा के नियमों का भी उल्लंघन करती हैं। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके और सड़क पर सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके।

सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत, पुलिस टीम शहर के विभिन्न हिस्सों में गश्त करेगी और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।