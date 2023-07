ज्ञानवापी परिसर में एएसआइ सर्वे और सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालु कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच दर्शन-पूजन कर रहे हैं। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए डीआइजी कानून व्यवस्था एस चनप्पा और डीआइजी मुख्या और अपराध संतोष कुमार सिंह खुद सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए हैं। लाउड हेलर के जरिए श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

वाराणसी में हाईअलर्ट पर पुलिस, ज्ञानवापी में ASI सर्वे जारी; काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता

