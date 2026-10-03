जागरण संवाददाता, वाराणसी। कमिश्नरेट के लक्सा थाने में एक युवती की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर अश्लील वीडियो स्टोरी पर लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FIR के अनुसार, लक्सा निवासी युवती की आईडी ritu patel 2373 को 23 सितंबर को तड़के 3.30 बजे किसी ने लॉगिन कर अश्लील वीडियो स्टोरी पर लगाया और उसके दोस्तों को भेज दिया। इस घटना से उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

पीड़िता ने पहले महिला हेल्पलाइन 1090 पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर 1 अक्टूबर को थानाध्यक्ष लक्सा को तहरीर दी। इसके आधार पर 2 अक्टूबर को थाना लक्सा में मानहानि और धारा 79 के तहत दर्ज की गई। थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि केस की विवेचना उपनिरीक्षक शिवम यादव को सौंपी गई है। साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान की जा रही है।

इस प्रकार की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की गरिमा को भी प्रभावित करती हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है, जिससे यह संदेश जाता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, यह आवश्यक है कि लोग अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना करता है, तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।