वाराणसी में पुतला दहन से पहले कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, थाने में बैठाया

जागरण संवाददाता (चोलापुर) वाराणसी। चोलापुर में रविवार को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। धरसौना स्थित कांग्रेस कार्यालय से अजगरा विधानसभा प्रभारी राजीव कुमार राजूराम, जिला महासचिव वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला महासचिव रमेश सिंह और न्याय पंचायत अध्यक्ष सागर चौहान को पुलिस चोलापुर थाने ले गई।

वहीं, चोलापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार चौबे को दानगंज पुलिस चौकी पर बैठाया गया। बाद में थाने पहुंचे अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर बैठा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रविवार को विकासखंड चोलापुर कार्यालय के सामने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था।

इसी को लेकर धरसौना स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ता जुट रहे थे। वहां कार्यालय की देखरेख कर रहे सच्चिदानंद सिंह उर्फ बच्चा सिंह से बातचीत के दौरान पुलिस पहुंच गई और राजीव कुमार राजूराम, वीरेंद्र प्रताप सिंह तथा सागर चौहान को थाने ले गई। उधर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार चौबे ने बताया कि दानगंज चौकी प्रभारी जितेंद्र राजभर ने उन्हें फोन कर किसी काम से चौकी बुलाया था।

वहां पहुंचने के बाद उन्हें पूरे दिन चौकी पर बैठाए रखा गया।पार्टी पदाधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिलने पर योगेंद्र सिंह, दिलीप चौबे, अमरनाथ मिश्रा, रमेश सिंह समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता चोलापुर थाने पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लेकर थाने में बैठा दिया।