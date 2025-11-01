पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा शुरू, 480 परीक्षार्थिंंयों के सापेक्ष 152 ने परीक्षा में लिया भाग
पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। कुल 480 उम्मीदवारों में से केवल 152 ही परीक्षा में शामिल हुए। यह भर्ती पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने के लिए की जा रही है।
जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। प्रदेश भर में आयोजित पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती ग्रेड ए की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा प्रदेश के कुल 10 जिलों में आयोजित की जा रही है।
इसी क्रम में वाराणसी में बड़ागांव थाना क्षेत्र में भी इण्टरमीडिएट कालेज बीरापट्टी में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जहाँ सुबह बूंदाबांदी के बीच ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली।
परीक्षा केंद्र पर थाना प्रभारी अतुल सिंह के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस टीम द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। परीक्षार्थियों की तलाशी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्र में प्रवेश दिया गया।
वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि बीरापट्टी परीक्षा केंद्र पर सुबह की पाली में कुल 480 पंजीकृत परीक्षार्थी के साक्षेप कुल 152 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान कुल 31/66 प्रतिशत छात्र उपस्थित रहे।
