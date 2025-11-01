Language
    पीएम नरेन्‍द्र मोदी 7 नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 7 नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर आ रहे हैं। वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और बीएलडब्ल्यू में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा में काशी के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे क्षेत्र को गति मिलेगी। यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

    सात नवंबर को वाराणसी में पीएम नरेन्‍द्र मोदी का द‍िनी प्रवास होगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीएम नरेन्‍द्र मोदी आगामी सात नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रात में वे बीएलडब्ल्यू में रात्रि विश्राम करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

    अगले दिन सुबह दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी काशी के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे क्षेत्र की प्रगति को गति मिलेगी। उनकी यह यात्रा स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाध‍िकारि‍यों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी, जिसमें वे सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर सकेंगे। 

    पीएम मोदी सात नवंबर की शाम लगभग पांच बजे भभुआ से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां वह वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे।

    माना जा रहा है क‍ि अपने संसदीय क्षेत्र के इस दौरे में वह ब‍िहार की जहां चुनावी रणनीत‍ियों से अवगत होंगे तो वहीं यूपी में आगामी चुनाव को लेकर भी वह पार्टी पदाध‍िकार‍ियों से जमीनी पर‍िचर्चा कर सकते हैं। वहीं पीएम के आगमन की जानकारी आने के साथ ही शन‍िवार से ही पार्टी और प्रशासन‍िक स्‍तर पर तैयार‍ियां शुरू हो चुकी हैं। 