जागरण संवाददाता, वाराणसी। पीएम नरेन्‍द्र मोदी आगामी सात नवंबर को दो दिवसीय काशी यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रात में वे बीएलडब्ल्यू में रात्रि विश्राम करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगले दिन सुबह दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी काशी के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे क्षेत्र की प्रगति को गति मिलेगी। उनकी यह यात्रा स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाध‍िकारि‍यों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी, जिसमें वे सीधे प्रधानमंत्री से संवाद कर सकेंगे।

पीएम मोदी सात नवंबर की शाम लगभग पांच बजे भभुआ से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां वह वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे।