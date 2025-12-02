जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के एक 19 वर्षीय युवा ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो स्वचालित नहीं हो सकता, वह संभव नहीं है। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद के 2,000 मंत्रों का दंडक्रम पारायणम 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के किया। यह उपलब्धि 200 वर्षों में पहली बार किसी मानव द्वारा हासिल की गई है।

उनकी चर्चा स‍िलि‍कान वैली तक है। खुद पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने भी उनकी उपलब्‍ध‍ि के बारे में एक्‍स हैंडल पर साझा क‍िया है। 1.4 अरब लोगों के नेता ने व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान किया, न कि कोई अरबपति या प्रभावशाली व्यक्ति। इस युवा ने अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखा है, उसी शहर में जहाँ यह परंपरा सहस्राब्दियों से चली आ रही है।

यह एक ऐसी कला है जिसे कोई एल्गोरिदम या सर्वर नहीं दोहरा सकता। जब बत्तियाँ बुझ जाएँगी, तब भी यह परंपरा गुरु से शिष्य तक पहुँचती रहेगी। यह मानवता की सबसे परिष्कृत सूचना संरक्षण तकनीक है। साम्राज्य समाप्त होते हैं, पर परंपराएँ नहीं। कुछ इसी भाव से व‍िश्‍व भर के लोगों के बीच वह चर्चा में बने हुए हैं।

पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने भी एक्‍स हैंडल पर पोस्‍ट कर ल‍िखा है क‍ि 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है, उसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी! भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति को शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा के 2000 मंत्रों से युक्त दंडक्रम पारायण को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा करने पर उन पर गर्व है। इसमें कई वैदिक श्लोक और पवित्र शब्दों का त्रुटिहीन उच्चारण शामिल है। वे हमारी गुरु परंपरा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं।