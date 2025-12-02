Language
    PM Narendra Modi ने वाराणसी के छात्र की उपलब्‍ध‍ि‍यों का क‍िया बखान, बनाया है अनोखा र‍िकार्ड

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के एक छात्र की असाधारण प्रतिभा और अनोखे रिकॉर्ड की सराहना की है। उन्होंने छात्र की मेहनत और लगन को सराहा और इसे द ...और पढ़ें

    वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है, उसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के एक 19 वर्षीय युवा ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो स्वचालित नहीं हो सकता, वह संभव नहीं है। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद के 2,000 मंत्रों का दंडक्रम पारायणम 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के किया। यह उपलब्धि 200 वर्षों में पहली बार किसी मानव द्वारा हासिल की गई है।

    उनकी चर्चा स‍िलि‍कान वैली तक है। खुद पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने भी उनकी उपलब्‍ध‍ि के बारे में एक्‍स हैंडल पर साझा क‍िया है। 1.4 अरब लोगों के नेता ने व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान किया, न कि कोई अरबपति या प्रभावशाली व्यक्ति। इस युवा ने अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवित रखा है, उसी शहर में जहाँ यह परंपरा सहस्राब्दियों से चली आ रही है।

    यह एक ऐसी कला है जिसे कोई एल्गोरिदम या सर्वर नहीं दोहरा सकता। जब बत्तियाँ बुझ जाएँगी, तब भी यह परंपरा गुरु से शिष्य तक पहुँचती रहेगी। यह मानवता की सबसे परिष्कृत सूचना संरक्षण तकनीक है। साम्राज्य समाप्त होते हैं, पर परंपराएँ नहीं। कुछ इसी भाव से व‍िश्‍व भर के लोगों के बीच वह चर्चा में बने हुए हैं। 

    पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने भी एक्‍स हैंडल पर पोस्‍ट कर ल‍िखा है क‍ि 19 वर्षीय वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है, उसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी! भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति को शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा के 2000 मंत्रों से युक्त दंडक्रम पारायण को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा करने पर उन पर गर्व है। इसमें कई वैदिक श्लोक और पवित्र शब्दों का त्रुटिहीन उच्चारण शामिल है। वे हमारी गुरु परंपरा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं।

    काशी के सांसद होने के नाते, मुझे इस बात की खुशी है कि यह असाधारण उपलब्धि इस पवित्र नगरी में संभव हुई। उनके परिवार, विभिन्न संतों, ऋषियों, विद्वानों और पूरे भारत के उन संगठनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने उनका समर्थन किया। पीएम के पोस्‍ट के आने के बाद से ही उनके बारे में देश और व‍िदेश में चर्चा हो रही है। 