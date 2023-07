PM Modi In Varanasi: 'पहले लोकतंत्र के बहाने गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे', वाराणसी में बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा क‍ि अब तक जिन्होंने भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई वे लाभार्थियों का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ सही मायनों में सही लोगों तक पहुंच रहा है। पहले लोकतंत्र के बहाने गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे। भजापा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है।

वाराणसी में कार्यक्रम को संबोधि‍त करते प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी। फोटो- एएनआई

वाराणसी, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वाराणसी में 12,110 करोड़ की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना के तहत तीसरे लोन प्राप्त वेंडरों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम को संबोधि‍त करते हुए पीएम पूर्व की सरकारों और व‍िपक्ष पर हमला क‍िया। पीएम ने कहा- भाजपा ने शुरू की नई परंपरा पीएम ने कहा क‍ि पहले की सरकारों से लोगों की शिकायत थी कि वे योजनाएं एसी कमरों में बैठकर बनाती थी, जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, तब की सरकारों को पता नहीं चलता था। उन्‍होंने कहा क‍ि भाजपा ने लाभार्थियों से बात की, संवाद किया और एक नई परंपरा शुरू की। इसका मतलब बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। 'अब तक ज‍िन्‍होंने भ्रष्‍ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे...' पीएम मोदी ने कहा क‍ि अब तक जिन्होंने भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे लाभार्थियों का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ, सही मायनों में, सही लोगों तक पहुंच रहा है। पहले लोकतंत्र के बहाने गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे। भजापा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है।

