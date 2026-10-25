वाराणसी में पीएम मोदी ने किया अरविंद मिल की नई इकाई का लोकार्पण, नारी शक्ति से की बातचीत

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रूपापुर (खोचवां) के निकट हाईवे किनारे स्थापित अरविंद मिल की नई इकाई का लोकार्पण किया।प्रधानमंत्री ने कंपनी में कार्यरत नारी शक्ति से संवाद भी किया।

अरविंद मिल से कुछ दूरी पर बसमत्ती देवी संकठा प्रसाद महिला महाविद्यालय के निकट प्रधानमंत्री के हेलीकाप्टर को उतारने हेतु तीन हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड पर उतरने के बाद पांच सौ मीटर की दूरी प्रधानमंत्री कार द्वारा तय कर कंपनी में पहुंचे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए खोचवां गांव स्थित जनता इंटर कालेज के मैदान पर दो हेलीपैड बनाया गया था, किंतु दोनों लोग एक ही हेलीकाप्टर से पहुंचे।हेलीपैड से मिल तक बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग कर दिया गया था।

मिर्जामुराद के रूपापुर चौराहा के निकट खोचवां (भड़ेहरा) गांव में हाईवे किनारे सात एकड़ की भूमि पर अरविंद मिल की नई इकाई स्थापित की गई हैं।इसमें कुल एक सौ करोड़ का निवेश प्रस्तावित हैं।इस इकाई में एक हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।महिलाओं को परिवहन और आवासीय व्यवस्था भी मिलेंगी।

महिलाओं का पदनाम आपरेटर होगा। कंपनी में कार्य करने वाली करीब तीन सौ महिलाओ को इस समय इकाई में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।काशी की इस नई इकाई में स्पोर्टस वियर, अंडर गारमेंट का उत्पादन होगा।कंपनी में तीन सौ मशीनें लग चुकी हैं।भविष्य में इकाई में निवेश का द्रितीय चरण भी प्रस्तावित हैं।

इस कंपनी के पास प्रसिद्ध ब्रांड एरो, टामी, हिलफिगर, केल्विन, क्लाइन का भी लाइसेंस हैं। अरविंद मिल के इस नई इकाई का बीते 25 अप्रेल 2024 को भूमिपूजन हुआ था।अरविंद मिल के आस-पास प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटो युक्त बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर मिल को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा था।