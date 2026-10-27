जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। खोचवा के अरविंद लिमिटेड की नई मैनुफैक्चरिंग इकाई का रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन किया था। सोमवार को इस फैक्ट्री में कार्य करने की इच्छा में आसपास की कई महिलाएं पहुंचीं और अपना बायोडाटा जमा किया। गेट पर ही सौ से ज्यादा बायोडाटा जमा हो गए।

उधर पीएम की सुरक्षा के लिए लगे बैरिकेड सोमवार को हटाया गया। फैक्ट्री में भी पूरे दिन पीएम के सफल कार्यक्रम की ही चर्चा होती रही। रूपापुर चौराहा के निकट खोचवां में नई इकाई स्थापित हुई है। तकरीबन 150 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में एक हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा।