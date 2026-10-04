जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के गंगा घाट पर पितृपक्ष की मातृ नवमी पर रविवार को ऐसी बेटियों की भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए तर्पण और पिंडदान किया गया, जिन्हें जन्म लेने से पहले ही मां की कोख में मार दिया गया। मंत्रोच्चार के बीच वैदिक रीति रिवाज से दशाश्वमेध घाट पर 10 हजार अजन्मी बेटियों के लिए श्राद्ध कर्म किया गया।

कन्या भ्रूण हत्या के महापाप के खिलाफ मजबूत संदेश देते हुए मोक्ष नगरी में 'आगमन सामाजिक संस्था' के तत्वावधान में आयोजित इस श्राद्ध कर्म में अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए मां गंगा के किनारे की मिट्टी से पिंड वेदी का निर्माण कर भूमि संस्कार किया गया।

पांच वैदिक आचार्यों के सानिध्य में वेद मंत्रोच्चार के बीच श्राद्धकर्ता व संस्था के संस्थापक सचिव डा. संतोष ओझा ने संकल्प लेकर कोख में मारी गईं उन निर्दोष बेटियों की अतृप्त आत्माओं का आवाह्न किया। इसके बाद जौ के आटे, शहद, देसी घी, काले तिल और गंगाजल के बनाए गए 10,000 पिंडों को अजन्मी बेटियों के प्रतीक रूप में स्थापित कर वैदिक रीति से पूजन किया गया।