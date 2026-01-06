वाराणसी में गणेश चतुर्थी पर चाइनीज मांझे के खिलाफ आवाज, सुरक्षित त्योहार मनाने की अपील

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आकाश त्रिपाठी, जो एक साड़ी व्यवसायी और काशी तीर्थ पुरोहित महासभा के सदस्य हैं, ने चाइनीज मांझे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस अवसर पर उन्होंने समस्त काशी वासियों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

आकाश त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा, "हम समस्त काशी वासियों से अपील करते हैं कि वे चाइनीज मांझे का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और भारतीय मांझे का प्रयोग करें।" उन्होंने यह भी बताया कि चाइनीज मांझा न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा, "इससे किसी की भी जान-माल की क्षति नहीं होगी और हम सब मिलकर मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे।"

आकाश त्रिपाठी ने आगे कहा कि भारतीय मांझा न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने त्योहारों को सुरक्षित और पारंपरिक तरीके से मनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि चाइनीज मांझे के उपयोग से कई दुर्घटनाएं होती हैं, जो कि हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आकाश त्रिपाठी की बातों का समर्थन किया और चाइनीज मांझे के बहिष्कार का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और भारतीय उत्पादों के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

गणेश चतुर्थी का पर्व हमारे देश में विशेष महत्व रखता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। आकाश त्रिपाठी ने कहा कि इस पर्व को मनाने का सही तरीका यह है कि हम अपने देश के उत्पादों को प्राथमिकता दें और नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का बहिष्कार करें।