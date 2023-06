Varanasi Crime: वाराणसी में चोरों के आतंक से लोग पस्त, एक हफ्ते में हुई छह चोरियां; पुलिस के हाथ अभी भी खाली

Varanasi Crime वाराणसी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक सप्ताह में हुई चोरी के आंकड़ों पर गौर करें तो चोर भारी पड़ते ही नजर आएंगे। चोर मंदिर से लेकर आम लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। भगवान की मूर्ति से लेकर घरों में रखे जेवरात पर चोर हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस इन चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है।

वाराणसी में चोरों के आतंक से लोग पस्त, एक हफ्ते में हुई छह चोरियां

वाराणसी, जागरण संवाददाता। वाराणसी में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस को चकमा देकर ये अपराधी आए दिन आम जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। सारनाथ पुलिस इन दिनों इन चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों पर ना तो अंकुश लगा पा रही और ना ही पुरानी चोरियों का खुलासा कर पा रही है। एक सप्ताह में हुई अलग स्थानों पर छह चोरियां इसका सबूत हैं। जैन धर्म को मानने वाले तो पुलिस की कार्य प्रणाली से विशेष आहत हैं। एक सप्ताह में हुई चोरी के आंकड़ों पर गौर करें तो चोर भारी पड़ते ही नजर आएंगे। चोर मंदिर से लेकर आम लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। भगवान की मूर्ति से लेकर घरों में रखे जेवरात पर चोर हाथ साफ कर रहे हैं। एक के बाद एक हुई दो चोरी की घटनाएं 26 जून की रात चोरों ने श्री श्रेयांश नाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कथित रूप से अष्टधातु की चार मूर्तियां चोर उठा ले गए थे। इससे पूर्व बीते शनिवार 24 जून को शक्तिपीठ आश्रम कालोनी निवासी सेवानिवृत्त रेलकर्मी विजय शंकर लाल श्रीवास्तव के मकान में खिड़की का ग्रिल तोड़ कर घुसे चोर नौ लाख के जेवरात और एक लाख रुपये की नगदी चोरी कर ले गए थे। पुलिस कुछ करती इससे पहले एक और वारदात पुलिस इस मामले में कुछ कर भी नहीं पाई थी कि 25 जून रविवार की रात चोरी की दूसरी घटना हो गई। न्यू कॉलोनी हिरामनपुर में रहने वाले पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त राजेन्द्र सिंह यादव के मकान में खिड़की का ग्रिल तोड़ कर घुसे चोर 11 हजार रुपये और घर के समान समेट ले गए। हालांकि पुलिस दबिश देने की बात जरूर कह रही, लेकिन एक सप्ताह का नतीजा जनसामान्य को बेचैन करने वाला ही है।

