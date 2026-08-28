मोबाइल कंपनियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे अधिक दुखी, नंबर पोर्ट कराने के ट्राई के आंकड़ों ने चौंकाया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं से असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून में 21,02,816 और जुलाई में 22,94,656 लोगों ने मोबाइल पोर्ट करने का विकल्प चुना है। यह संख्या देश में सबसे अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं से दुखी उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में मोबाइल ग्राहकों की असंतोषजनक स्थिति मोबाइल कंपनियों की सेवाओं में कमी को दर्शाती है। ट्राई के आंकड़े शुक्रवार को जारी किए गए, जो उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी को उजागर करते हैं।

मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में कमी और ग्राहक सेवा में सुधार की आवश्यकता को लेकर उपभोक्ता लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस स्थिति ने उपभोक्ताओं को अन्य कंपनियों की सेवाओं की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया है। मोबाइल पोर्टेबिलिटी का यह आंकड़ा न केवल उपभोक्ताओं की असंतोषजनक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मोबाइल कंपनियों को अपनी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।

इस तरह की स्थिति से कंपनियों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को अपने नेटवर्क, ग्राहक सेवा और अन्य सेवाओं में सुधार करना होगा। यदि कंपनियां इस दिशा में कदम नहीं उठाती हैं, तो उपभोक्ताओं का विश्वास और भी अधिक कमजोर हो सकता है।