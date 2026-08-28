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मोबाइल कंपनियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सबसे अधिक दुखी, नंबर पोर्ट कराने के ट्राई के आंकड़ों ने चौंकाया

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:52 PM (IST)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाओं से असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या देश में सर्वाधिक है, जून और जुलाई में लाखों ...और पढ़ें

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाओं से उपभोक्ता सर्वाधिक परेशान, ट्राई के आंकड़े चौंकाने वाले। (AI Image)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाओं से उपभोक्ता सर्वाधिक परेशान, ट्राई के आंकड़े चौंकाने वाले। (AI Image)

HighLights

  1. पूर्वी यूपी में मोबाइल ग्राहक असंतोष देश में सबसे अधिक।

  2. जून-जुलाई में लाखों लोगों ने नंबर पोर्ट करने का विकल्प चुना।

  3. ट्राई के आंकड़ों ने सेवा गुणवत्ता में कमी उजागर की।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं से असंतुष्ट ग्राहकों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून में 21,02,816 और जुलाई में 22,94,656 लोगों ने मोबाइल पोर्ट करने का विकल्प चुना है। यह संख्या देश में सबसे अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं से दुखी उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में मोबाइल ग्राहकों की असंतोषजनक स्थिति मोबाइल कंपनियों की सेवाओं में कमी को दर्शाती है। ट्राई के आंकड़े शुक्रवार को जारी किए गए, जो उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी को उजागर करते हैं।

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मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में कमी और ग्राहक सेवा में सुधार की आवश्यकता को लेकर उपभोक्ता लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस स्थिति ने उपभोक्ताओं को अन्य कंपनियों की सेवाओं की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया है। मोबाइल पोर्टेबिलिटी का यह आंकड़ा न केवल उपभोक्ताओं की असंतोषजनक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मोबाइल कंपनियों को अपनी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।

इस तरह की स्थिति से कंपनियों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को अपने नेटवर्क, ग्राहक सेवा और अन्य सेवाओं में सुधार करना होगा। यदि कंपनियां इस दिशा में कदम नहीं उठाती हैं, तो उपभोक्ताओं का विश्वास और भी अधिक कमजोर हो सकता है।

ट्राई के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी और मोबाइल पोर्टेबिलिटी के बढ़ते आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि कंपनियों को अपने कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ट्राई ने मोबाइल कंपनि‍यों के ग्राहकों का भी आंकड़ा जारी कर सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। 