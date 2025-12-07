Language
    वाराणसी में पेंशनरों ने 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की मांग उठाई, आठवें वेतन आयोग की संस्तुति का मांगा लाभ

    By Sonu SinghEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    वाराणसी में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान की मासिक बैठक में पेंशनरों ने कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं। इनमें कैशलेस चिकित्सा, आयकर कटौती की समाप्ति ...और पढ़ें

    संगठन ने मांगों को पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और एकजुट रहने का आह्वान किया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, शाखा वाराणसी की मासिक बैठक रविवार को डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन, लोक निर्माण विभाग वरूणापुल नदेसर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर पाण्डेय ने की, जबकि संचालन का कार्य जिला मंत्री जयराज बहादुर सिंह ने किया।

    बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के आव्हान पर 01 नवम्बर से 29 नवम्बर 2025 तक चलने वाले आंदोलन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। संगठन ने आंदोलन की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए पेंशनरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।

    इस दौरान कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने, मेडिकल क्लेम पर आयकर कटौती समाप्त करने, सभी पेंशनरों के लिए आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने, और 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि देने की मांग की गई। इसके साथ ही पेंशनरों को डिजिटल परिचय पत्र जारी करने और राशिकरण की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने की मांग भी उठाई गई।

    बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता है, तो संगठन आगे और जोरदार आंदोलन करेगा। सभी पेंशनरों से एकजुट रहने का आह्वान किया गया, ताकि उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जा सके। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर संगठन की एकजुटता और सक्रियता को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

    बैठक में कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इनमें इं० आनन्द लाल, उमेश बहादुर सिंह, के०आर० शास्त्री, बंशी लाल जायसवाल, होरी लाल, अब्दुल सलाम, इं० संजय कुमार श्रीवास्तव, डा० रविन्द्र द्विवेदी, ओंमकार पांडेय, ई. सी. बी. सिंह, ए. के. सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल थे। इन सदस्यों ने पेंशनरों की समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए और संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दिए।

    बैठक में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस योजना बनाने पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने यह भी कहा कि पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। पेंशनरों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार से संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

    संगठन ने यह भी कहा कि पेंशनरों की समस्याओं को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस संदर्भ में सभी पेंशनरों को एकजुट रहने और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एकजुटता का संकल्प लिया और पेंशनरों की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।

    इस बैठक ने पेंशनरों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया है। सभी सदस्यों ने मिलकर यह तय किया कि वे अपनी मांगों को लेकर और अधिक सक्रिय रहेंगे और सरकार से उचित समाधान की अपेक्षा करेंगे। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर संगठन की यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जो आगे चलकर पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगी।

    वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, शाखा वाराणसी की मासिक बैठक ने पेंशनरों की समस्याओं को लेकर एक नई दिशा प्रदान की है। सभी सदस्यों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे और पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस बैठक ने पेंशनरों के बीच एकजुटता और सक्रियता को बढ़ाने का कार्य किया है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा।