वाराणसी कैंट स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी मसाज सुविधा, सिर से पैर तक का दर्द होगा दूर

जागरण संवाददाता, वाराणसी: कैंट स्टेशन पर चार मसाज चेयर लगाई जाएंगी। ये चेयर एसी व स्लीपर वेटिंग हाल (जन आहार के पास), दूसरे यात्री हाल (फूड प्लाजा के पास) और नए (तीसरे) यात्री हाल में लगाई जाएंगी। इसका मकसद यात्रियों के सिर से पैर तक मालिश करके सफर का ‘दर्द’ दूर करना और स्फूर्ति देना है। कैंट स्टेशन से प्रतिदिन औसतन 67 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत, राजधानी, हमसफर समेत कई प्रमुख गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। स्टेशन पर अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए वीआईपी लाउंज, कोच गाइडेंस सिस्टम, ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, बैगेज स्कैनर, सीसी कैमरे समेत कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। मंजूरी मिलते ही शुरू होगी आगे की प्रक्रिया इसी कड़ी में यात्री आश्रय के पास रेल कोच रेस्टोरेंट भी बनाया जा रहा है। अब उत्तर रेलवे ने यात्रियों की शरीर की थकान दूर करने के लिए मसाज चेयर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस चेयर का संचालन निजी कम्पनी करेगी। इसके एवज में मामूली शुल्क लिया जाएगा। स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित ने बताया कि मसाज चेयर लगाने के लिए लखनऊ स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Edited By: Abhishek Pandey