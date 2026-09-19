वाराणसी में लक्सा-औरंगाबाद मार्ग पर गड्ढों से राहगीर परेशान, हादसे का बढ़ा खतरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट विधानसभा क्षेत्र के लक्सा और औरंगाबाद रोड पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन गड्ढों के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

हल्की बारिश में गड्ढों में जलभराव हो जाने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया और ऑटो चालक अक्सर हादसे का शिकार हो रहे हैं। कई बार वाहन पलटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लोग घायल हो चुके हैं।

यह मार्ग धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रास्ते से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम की ओर जाते हैं। वर्तमान में सोरहिया मेले के दौरान महालक्ष्मी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। जिउतिया पर्व पर महिलाएं भी इसी मार्ग पर पूजा करती हैं। ऐसे में गड्ढों की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

स्थानीय लोगों ने कई बार अपने पार्षद और विधायक से इस समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने गड्ढों को भरने और जलनिकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि इस मार्ग पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।