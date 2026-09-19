वाराणसी में लक्सा-औरंगाबाद मार्ग पर गड्ढों से राहगीर परेशान, हादसे का बढ़ा खतरा
वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लक्सा और औरंगाबाद रोड पर गड्ढों से राहगीर व वाहन चालक परेशान हैं, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
लक्सा-औरंगाबाद रोड पर गड्ढों से राहगीर और वाहन चालक परेशान।
हल्की बारिश में जलभराव से गड्ढे अदृश्य, हादसे का खतरा बढ़ा।
धार्मिक महत्व के मार्ग पर सुरक्षा के लिए तत्काल समाधान की मांग।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट विधानसभा क्षेत्र के लक्सा और औरंगाबाद रोड पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन गड्ढों के कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
हल्की बारिश में गड्ढों में जलभराव हो जाने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि जलभराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया और ऑटो चालक अक्सर हादसे का शिकार हो रहे हैं। कई बार वाहन पलटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लोग घायल हो चुके हैं।
यह मार्ग धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रास्ते से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम की ओर जाते हैं। वर्तमान में सोरहिया मेले के दौरान महालक्ष्मी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। जिउतिया पर्व पर महिलाएं भी इसी मार्ग पर पूजा करती हैं। ऐसे में गड्ढों की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
स्थानीय लोगों ने कई बार अपने पार्षद और विधायक से इस समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने गड्ढों को भरने और जलनिकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि इस मार्ग पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
गड्ढों की समस्या के कारण न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य में गंभीर हादसों की संभावना बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके और इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यात्रा करना सुरक्षित हो सके।