ट्रेन में हजारों रुपये बैग में छोड़ गया यात्री, ऑपरेशन अमानत में पहचान कर यात्री को सौंपा बैग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेलवे की ओर से डीएससीआर वाराणसी की सूचना पर एक यात्री के हजारों रुपये जो ट्रेन में छूटे हुए थे वह वापस म‍िल गए। वर‍िष्‍ठ मंडल सुरक्षा आयुक्‍त पंकज चुघ ने बताया क‍ि गाड़ी संख्या 19165 के कोच संख्या A1 के बर्थ संख्या 29 और 30 पर एक यात्री का लाल रंग का बैग ट्रेन में छूट गया। मऊ पीएफ नंबर पांच पर समय 10.10 बजे उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह और ऑन ड्यूटी कांस्टेबल प्रदीप कुमार सिंह ने इस बैग को बरामद किया। बैग को मऊ पोस्ट पर सुरक्षित रखा गया।

बताया क‍ि बैग को लेने के लिए एक व्यक्ति, हमदान अली पुत्र अब्दुल अली, निवासी फरिहा, थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़, सुबह 11.00 बजे उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनका लाल रंग का बैग जिसमें 20,000 रुपये नकद, 200 रुपये की गड्डी संख्या 100, तीन टी-शर्ट, एक जैकेट, एक सेलो कंपनी का थर्मस, 500 ग्राम मिल्क पाउडर, बेबी वाइप्स, और एक चार्जर था, ट्रेन से उतरते समय छूट गया था। उन्होंने मोबाइल से रेल मदद पर सूचना दी थी और बैग लेने आए थे।

उक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए आधार और यात्रा टिकट का सत्यापन किया गया। उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने रेलवे सुरक्षाबल पोस्ट मऊ में महिला कांस्टेबल रूबी के समक्ष बैग को सुपुर्द किया। यात्री द्वारा बैग में रखे 20,000 रुपये नकद और अन्य सामान की कीमत 4,634 रुपये बताई गई। कुल मिलाकर बैग में 24,634 रुपये का सामान पाया गया।