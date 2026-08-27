जागरण संवाददाता, वाराणसी। रक्षाबंधन पर्व पर दूध और इससे तैयार होने वाले उत्पादों की मांग बढ़ने से बाजार में इनके दाम तेजी से बढ़ गए हैं। घरों में पकवान और मिठाइयां बनाने के साथ त्योहार पर उपहार के लिए मिठाई की खरीद बढ़ने का असर दूध, पनीर और खोवा की कीमतों पर पड़ा है। पिछले एक सप्ताह में मांग बढ़ने के साथ कारोबारियों ने भी इनके दाम बढ़ा दिए हैं।

कबीर नगर क्षेत्र के मिष्ठान कारोबारी रोहित यादव ने बताया कि एक सप्ताह पहले पनीर 360 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 500 रुपये किलो हो गया है। एक सप्ताह में पनीर के भाव में 140 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह खोवा भी 300 रुपये से बढ़कर 400 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इसके भाव में भी 100 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है।