वाराणसी नगर निगम में गृहकर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी पाने का शहर वालों को मौका

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ उठाकर गृहकर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी पाने का सुनहरा अवसर केवल 14 नवंबर तक है। 14 नवंबर तक अपना पंजीकरण कराने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर ओटीएस का पूरा लाभ दिया जाएगा। यदि 14 नवंबर तक पंजीकरण नहीं कराया गया, तो भवन स्वामियों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज/ब्याज देना होगा।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को नगर निगम के सभागार में कर वसूली को लेकर चार जोनों (आदमपुर, वरूणापार, ऋषि मांडवी और सारनाथ जोन ) की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत वसूली करने के सख्त निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने कर व राजस्व अधीक्षकों से भवन स्वामियों को जागरूक करें, क्षेत्र में विशेष कैंप लगाएं और अधिक से अधिक बकायेदारों का मोबाइल नंबर से पंजीकरण कराकर वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया।