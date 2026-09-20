जागरण संवाददाता, वाराणसी। पितृपक्ष पर काशी में ई-पिंडदान कराने के लिए कर्मकांडी ब्राह्मण पैकेज दे रहे हैं। विदेशों में बैठे आस्थावानों ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए इन पुरोहितों से संपर्क करना शुरू कर दिया हैं।

ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। बता दें कि पिंडदान, तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ आस्थावान आनलाइन अनुष्ठान कराते है।

हाल ही में रूस की महिला ने अपने पिता और भाई का आनलाइन पिंडदान कराया था। इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के डा. सुभाष पांडेय ने बताया कि यदि कोई यजमान असमर्थता के कारण भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा है।