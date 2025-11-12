जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि चालू शैक्षिक सत्र में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापक को "राज्य अध्यापक पुरस्कार" से सम्मानित किया जाएगा।

इसी प्रकार, प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापक को "मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार" प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आनलाइन होगी। इच्छुक और अर्ह आवेदक 15 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक http://school.upmsp.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह पुरस्कार शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनकी मेहनत को मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शिक्षकों की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे पुरस्कार उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम न केवल शिक्षकों को प्रेरित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार करेगा।