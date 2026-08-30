बनारस में प्याज का दाम एक सप्ताह में पहुंचा दो गुना, लहसुन और अदरक के दाम अभी बरकरार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सब्जी की दुकानों पर हर कोई प्याज के दाम सुन आश्चर्यचकित हो जा रहा है। क्योंकि, प्याज हर दिन नए दाम के साथ दिन की शुरुआत कर रहा है। एक सप्ताह में प्याज के दाम दो गुना हो गया है। दुकानदारों के अनुसार पिछले हफ्ते 35-40 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रही प्याज अब 65-70 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, लहसुन एवं अदरक के दाम वाराणसी में अभी बरकरार हैं।

महाराष्ट्र के नासिक, राउरी और अहिल्याबाई से मंडी में प्याज की आपूर्ति की जाती है। आढ़ती विक्रेता रवि सिंह ने कहा कि सरकार पहले पांच लाख मीट्रिक टन स्टाक रखती थी, लेकिन इस वर्ष सिर्फ एक लाख टन स्टाक ही रखा जा रहा है। साथ ही प्याज की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। मंडी में पहले रोज 25 गाड़ियां आती थीं, लेकिन फिलहाल 15 गाड़ियां आ रही हैं। एक ट्रक में 30 से 35 टन प्याज रहता है। थोक विक्रेता राहुल जायसवाल का कहना है कि वाराणसी या पूर्वांचल की सभी मंडी सेकेंडरी हैं, जिसका भाव बढ़ने पर कोई कंट्रोल नहीं है।

त्योहार और खराब मौसम की वजह से बिक्री कमजोर आढ़ती दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि त्योहार और खराब मौसम के चलते बिक्री कम हुई है। अभी हमारे पास चार से पांच ट्रक स्टाक है। सावन खत्म हो गया है, उम्मीद है कि बिक्री भी बढ़ेगी। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, मीरजापुर, बिहार के कुदरा, डेहरी, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद और गया तक वाराणसी की मंडी से प्याज जाता है।

इस तरह फुटकर में बढ़ता है दाम आढ़ती दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मंडी में 38 से 40 रुपये किलो प्याज थोक में है। मंडी शुल्क, लेबर, भाड़ा समेत अन्य खर्च मिलाकर 40-42 रुपये किलो हो जाता है। बाहर बेचने वाले दुकानदारों को 43-44 रुपये हो जाता है। बाजार में 55 से 70 रुपये प्रतिकिलो प्याज बिक रहा है।