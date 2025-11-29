अब वाराणसी शहर में ‘वन वार्ड वन गैंग’ योजना लागू, अपराध पर लगेगा लगाम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम ने शहर की अंधेरी गलियों को रोशन करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर अब पूरे शहर में ‘वन वार्ड वन गैंग’ योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत हर वार्ड में एक समर्पित तकनीकी टीम तैनात की गई है, जिसमें लाइनमैन, हेल्पर और इलेक्ट्रिशियन शामिल हैं।

यह टीम अपने-अपने वार्ड की स्ट्रीट लाइट्स का दैनिक निरीक्षण करेगी और शाम-रात में फील्ड में रहकर खराब लाइट्स की मरम्मत करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी शिकायत आने पर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत अधिकतम 24 घंटे में अनिवार्य रूप से करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में 48 घंटे की छूट होगी। वाराणसी अब सचमुच ‘रोशनी का शहर’ बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।



टीम के पास यह सामग्री रहेगी उपलब्ध

टीम के पास बल्ब, चोक, टाइमर, एमसीबी, वायरिंग सामग्री सहित सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध रहेंगे। मरम्मत के दौरान सेफ्टी बेल्ट, आटो कटआफ, सीढ़ी और इंडिकेटर जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना होगा।