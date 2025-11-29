Language
    अब वाराणसी शहर में ‘वन वार्ड वन गैंग’ योजना लागू, अपराध पर लगेगा लगाम

    By Shivam Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    शहर में अपराध नियंत्रण के लिए 'वन वार्ड वन गैंग' योजना शुरू की गई है। हर वार्ड में विशेष पुलिस टीम तैनात होगी, जो अपराधों पर नजर रखेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी नागरिकों के साथ मिलकर काम करेंगे और अपराध संबंधी जानकारी जुटाएंगे। इस योजना से पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ेगा।

    Hero Image

    नगर निगम ने हर वार्ड में एक समर्पित तकनीकी टीम कर रही तैनात।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम ने शहर की अंधेरी गलियों को रोशन करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर अब पूरे शहर में ‘वन वार्ड वन गैंग’ योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत हर वार्ड में एक समर्पित तकनीकी टीम तैनात की गई है, जिसमें लाइनमैन, हेल्पर और इलेक्ट्रिशियन शामिल हैं।

    यह टीम अपने-अपने वार्ड की स्ट्रीट लाइट्स का दैनिक निरीक्षण करेगी और शाम-रात में फील्ड में रहकर खराब लाइट्स की मरम्मत करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी शिकायत आने पर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत अधिकतम 24 घंटे में अनिवार्य रूप से करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में 48 घंटे की छूट होगी। वाराणसी अब सचमुच ‘रोशनी का शहर’ बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

    टीम के पास यह सामग्री रहेगी उपलब्ध
    टीम के पास बल्ब, चोक, टाइमर, एमसीबी, वायरिंग सामग्री सहित सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध रहेंगे। मरम्मत के दौरान सेफ्टी बेल्ट, आटो कटआफ, सीढ़ी और इंडिकेटर जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना होगा।

    प्रत्येक गैंग रोजाना अपनी रिपोर्ट भेजेंगी जोनल कार्यालय
    नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक गैंग रोजाना अपनी रिपोर्ट जोनल कार्यालय, विद्युत विभाग और मुख्य नियंत्रण कक्ष को भेजेगी। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स की संख्या का रोजाना अपडेट भी किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था की सतत निगरानी जोनल अधिकारी और विद्युत विभाग मिलकर करेंगे।

    शहर की प्रकाश व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस योजना से न केवल रात में सड़कें सुरक्षित होंगी, बल्कि अपराध और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे अपने वार्ड की खराब स्ट्रीट लाइट्स की सूचना तुरंत नगर निगम को दें ताकि 24 घंटे के अंदर मरम्मत हो सके।

    -

    - हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त वाराणसी।