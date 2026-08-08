जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में शनिवार को आदमपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते तीन लोगों पर हुए जानलेवा हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस खूनी संघर्ष में रवि चौहान नाम के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे गंभीर रूप से जख्मी होने पर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हमले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

वहीं दोपहर में पुल‍िस ने सीसीटीवी में सामने आए आरोप‍ित मोहम्‍मद ताज‍िम को मुठभेड़ में पकड़ ल‍िया है। बताया गया क‍ि उसको गोली भी लगी है। पुल‍िस के अनुसार वारदात के बाद फुटेज में आरोपि‍त की पहचान सामने आई तो पता चला क‍ि एक द‍िन पूर्व चाय की दुकान पर दोनों पक्षों में लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद उसने बदला लेने की नीयत से हमला क‍िया था।

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीसीपी काशी और एडीसीपी समेत भारी पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच कर विवेचना में जुट गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच के संदर्भ में परिजनों से पूछताछ की। प्रारंभ‍िक जांच में पत्‍थर से कूचकर हत्‍या करने की जानकारी म‍िली। जबक‍ि खून काफी दूर तक फैला रहा।

शुरुआती जांच में दुकान को लेकर आपसी विवाद या पुरानी रंजिश को हमले की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों से पूछताछ से मिले सुराग के बाद हमलावरों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही थी क‍ि दोपहर आरोप‍ित पकड़ में आ गया। वहीं वारदात के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

खबरें और भी





