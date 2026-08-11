जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन के पवित्र माह में शिवरात्रि के अवसर पर शहर दक्षिणी विधानसभा के बीजेपी विधायक डाक्टर नीलकंठ तिवारी ने सोमवार 11 अगस्त को दशाश्वमेघ वार्ड में सफाई अभियान चलाया। यह अभियान श्री काशी विश्वनाथ धाम के समीप आयोजित किया गया।

इस अभियान में मनोनीत पार्षद सत्यनारायण साहनी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने मिलकर गली-मोहल्लों की साफ-सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान के बाद विधायक नीलकंठ तिवारी ने बताया कि हर वर्ष जुलाई से 2 अक्टूबर तक 75 दिवसीय वार्ड प्रवास कार्यक्रम चलाया जाता है।

इस बार यह कार्यक्रम 19 जुलाई से 2 अक्टूबर तक 76 दिवसीय होगा। इस दौरान हर गली में जाकर छोटी-मोटी समस्याएं दूर की जाती हैं, जनता से संपर्क किया जाता है और 5 वृक्ष लगाने का संकल्प भी लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में नगर निगम, बिजली और जलकल के अधिकारी भी साथ रहते हैं ताकि समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो सके।

विधायक ने कहा कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न केवल वार्ड की सफाई करना है, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अभियान के माध्यम से हम सभी को मिलकर अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखने की प्रेरणा मिलती है।

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इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक जीवनशैली होनी चाहिए। सभी को अपने-अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। विधायक ने सभी से अपील की कि वे अपने घरों और मोहल्लों में स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।