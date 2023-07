Shivpur News: थाना दिवस पर एसीपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, 2 मामलों का मौके पर कराया निस्तारण

Shivpur News शिवपुर में रविवार को लोगों की समस्याएं सुनी गईं। शिवपुर थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस के मौके पर एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बारी-बारी से लोगों की समस्याओं को सुना। पति-पत्नी के विवाद को उन्होंने मौके पर समाप्त भी कराया। एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने भूमि विवाद समेत कुल 2 मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया।

थाना दिवस पर एसीपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, 2 मामलों का मौके पर कराया निस्तारण

Your browser does not support the audio element.