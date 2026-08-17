जागरण संवाददाता, वाराणसी। नागपंचमी के अवसर पर भारी गदा और भारी मुगदर भांजने और शारीर‍िक शौष्‍ठव द‍िखाने की परंपरा काफी प्रचीन है। गोस्‍वामी तुलसीदास जी ने भी अखाड़े की शुरुआत की थी जो सबसे पुराने अखाड़ों में से एक माना जाता है।

कुछ वर्षों पूर्व यहां लड़‍क‍ियों को प्रवेश द‍िया गया और अब व‍िदेशी पहलवान भी इस अखाड़े में भारतीय मल्‍लयुद्ध की कला को वैश्‍व‍िक बनाने के ल‍िए मुगदर और गदा भांजते द‍िख जाएं तो कुछ अनोखा मत समझ‍िए। यह अखाड़ा काफी चर्चा में रहता है।

काशी के तुलसी घाट का ऐतिहासिक अखाड़ा नाग पंचमी के पावन अवसर पर एक बार फिर कुश्ती और पहलवानी की परंपरा का साक्षी बना। नाग पंचमी पर अखाड़े में सुबह से ही पहलवानों की आवाजाही शुरू हो गई। मिट्टी के अखाड़े में पहलवानों ने एक-दूसरे के साथ दांव-पेच आजमाए और अपनी ताकत व हुनर का प्रदर्शन किया।

इस अखाड़े की खासियत यह रही कि यहां 8 साल के बच्चों से लेकर करीब 70 वर्ष तक के बुजुर्ग पहलवान भी अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आए। उम्र का अंतर भले ही बड़ा था, लेकिन अखाड़े की मिट्टी में उतरते ही सभी के भीतर पहलवानी का जुनून दिखाई दिया।

सुबह अखाड़े में स्थापित पवनपुत्र हनुमान का विधिवत पारंप‍र‍िक पूजन किया गया। इसके बाद अखाड़े की मिट्टी को नमन कर पहलवानों ने कुश्ती की शुरुआत की। बारिश के कारण इस बार अखाड़े में पहलवानों और दर्शकों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही। इसके बावजूद मौजूद लोगों में उत्साह की कमी नहीं दिखी।

नाग पंचमी के आयोजन में नीदरलैंड के हर्बर्ट की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। हर्बर्ट भारतीय कुश्ती और पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति में खास रुचि रखते हैं। उन्होंने बताया कि नाग पंचमी का दिन उनके लिए विशेष है, क्योंकि इस अवसर पर काशी के अखाड़ों में शक्ति और पारंपरिक खेलों का उत्सव देखने को मिलता है।

हर्बर्ट के मुताबिक, वह पहली बार वर्ष 2017 में भारत आए थे। इसी दौरान उनकी रुचि भारतीय पारंपरिक खेलों और अखाड़ा संस्कृति में बढ़ी। वह नीदरलैंड में भी पहलवानों को प्रशिक्षण देते हैं और भारतीय पारंपरिक अभ्यासों से प्रभावित रहे हैं।

इस आयोजन ने न केवल स्थानीय पहलवानों को एक मंच प्रदान किया, बल्कि विदेशी मेहमानों को भी भारतीय संस्कृति और खेलों के प्रति आकर्षित किया। हर्बर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती की तकनीक और इसकी गहराई उन्हें बहुत पसंद आई है। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने देश में भारतीय कुश्ती के तत्वों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

अखाड़े में कुश्ती के दौरान दर्शकों ने भी अपनी उत्साहवर्धक आवाजें लगाईं। स्थानीय लोगों ने अपने प्रिय पहलवानों का समर्थन किया और इस परंपरा को जीवित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। नाग पंचमी का यह आयोजन न केवल एक खेल उत्सव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है।

नाग पंचमी पर काशी के अखाड़ों में कुश्ती का यह आयोजन एक बार फिर से यह साबित करता है कि भारतीय पहलवानी की परंपरा जीवित है और इसे न केवल स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। यह आयोजन न केवल पहलवानों के लिए, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव रहा।