गांव के लोगों को एक छत के नीचे मिल रही है सुविधायें : ओमप्रकाश राजभर
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सरकारी योजनाओं के कारण ग्रामीणों को अब सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। पहले छोटे-छोटे कामों के लिए शहरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती थी। अब पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र और जन सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को काफी आसानी हो गई है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी (पिंडरा)। कैबिनेट पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि गांव के लोगो को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधायें मिल रही है ।सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। उसी क्रम में पूरे प्रदेश में मिनी सचिवालय स्थापित किये जा रहे हैं।
उक्त बातें शनिवार को पिंडरा विकास खण्ड के चारों स्थित ग्राम सभा मे नवनिर्मित मिनी सचिवालय के उद्घाटन अवसर कही। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के निचले स्तर के लोगों के भागदौड़ को कम करने के लिए हर गांव में आवास, आय, जाति प्रमाण पत्र समेत अनेक प्रमाण पत्र के साथ जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक बन रहा है।
मिनी सचिवालय आम लोगों के लिए सुविधा जनक हो इसके लिए हर तरह की सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में गांव के लोगों को एक छत के नीचे सभी सुविधायें मिलेंगी। पंचायती राज मंत्री सुबह साढ़े 11 बजे पहुंचे।
ग्राम सभा पहुंचने पर सुभासपा के नेता और पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उनका बुके देकर स्वागत किया गया। उक्त कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रमेश राजभर, एडीओ पंचायत अशोक चौबे, सेक्रेटरी राकेश पाल, सुभासपा नेता गुलाम मोहम्मद, गणेश चौहान, पवन सिंह, उमेश राजभर, कैलाश राजभर, श्याम सुंदर पांडेय समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
