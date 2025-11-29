जागरण संवाददाता, वाराणसी (पिंडरा)। कैबिनेट पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि गांव के लोगो को एक ही छत के नीचे तमाम सुव‍िधायें मिल रही है ।सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। उसी क्रम में पूरे प्रदेश में मिनी सचिवालय स्थापित किये जा रहे हैं।

उक्त बातें शनिवार को पिंडरा विकास खण्ड के चारों स्थित ग्राम सभा मे नवनिर्मित मिनी सचिवालय के उद्घाटन अवसर कही। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के निचले स्तर के लोगों के भागदौड़ को कम करने के लिए हर गांव में आवास, आय, जाति प्रमाण पत्र समेत अनेक प्रमाण पत्र के साथ जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक बन रहा है।

मिनी सचिवालय आम लोगों के लिए सुव‍िधा जनक हो इसके लिए हर तरह की सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में गांव के लोगों को एक छत के नीचे सभी सुव‍िधायें मिलेंगी। पंचायती राज मंत्री सुबह साढ़े 11 बजे पहुंचे।