UP Politics: ओमप्रकाश राजभर ने यूसीसी का किया समर्थन, अखिलेश पर बरसे; बोले- मायावती को बनाया जाए प्रधानमंत्री

ओमप्रकाश राजभर ने यूसीसी का किया समर्थन, अखिलेश पर बरसे; बोले- मायावती को बनाया जाए प्रधानमंत्री

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने शनिवार को यूसीसी के मुद्दे पर कहा कि बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात कही है, वह गोवा में लागू है तो फिर पूरे देश में क्यों न हो। अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे विपक्ष में हैं। वह यहां कार्यकर्ताओं की बैठक और संगठन विस्तार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमारी अभी किसी से गठबंधन को लेकर बात नहीं चल रही है। सात अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में शोषित-वंचित जागरण रैली करने जा रहे हैं। विपक्ष यदि एक हो रहा है तो सोनिया, मायावती, नीतीश, अखिलेश, जयंत के साथ हमें भी ले ले, यूपी में 70 प्लस सीटें दिला दूंगा। उन्होंने इस बार दलित चेहरे के रूप में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। एनडीए के मुकाबले पीडीए पर उन्होंने कहा, यदि यह पिछड़ा-दलित एलायंस है तो उसमें सामान्य वर्ग के लोग क्यों हैं। उन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए। अखिलेश को समझौता करना सीखना चाहिए। शिवपाल यादव पर कहा कि वह भारी थे तो अपनी पार्टी का सपा में विलय क्यों करवा लिए। किसानों के साथ खेत में राहुल गांधी के धान रोपने का वीडियो-फोटो आने पर उन्होंने कहा, हेमा मालिनी को भी गेहूं काटते हुए देखा था। धन्य है बाबा साहब का संविधान, जो अच्छे-अच्छों को यह सब करने पर विवश कर रहा।

Edited By: Abhishek Pandey