वाराणसी मतगणना स्थल पर सपा कैंप हटाने को लेकर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहड़िया मंडी मतगणना स्थल के मुख्य द्वार के सामने सड़क पार समाजवादी पार्टी ने एक बाउंड्रीवाल के भीतर टेंट लगाकर अस्थायी कैंप बनाया है। यहां पहुंचे वाराणसी कमिश्नरेट के तीन जोन के डीसीपी और अपर आयुक्त ने चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह से कैंप को मतगणना स्थल से 100 मीटर दूर हटाने को कहा। इस दौरान वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की बात पर सवाल उठाए।

सपा नेताओं का कहना था कि 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। एक प्रत्याशी जीत भी चुका है और दूसरे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। ऐसे में प्रशासन जानबूझकर मामले को नया रूप दे रहा है। अधिकारियों ने सांसद वीरेंद्र सिंह से जल्द से जल्द टेंट हटाने को कहा। उनका कहना था कि टेंट मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में आता है। इस बीच अस्थायी कैंप के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

सांसद वीरेंद्र सिंह ने अधिकारियों से पूछा कि क्या कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए कोई निर्देश मिला है। उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर की ही बात है और परिणाम आने के बाद सभी अपने-अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सपा कार्यकर्ता कानून-व्यवस्था का पालन करेंगे।

डीसीपी वरुणा राजेश कुमार पांडेय और अपर आयुक्त आलोक वर्मा ने फिर 100 मीटर के दायरे का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि मंडी के मुख्य द्वार के आसपास पार्टी का कोई वाहन या कार्यकर्ता खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अधिकारी टेंट से बाहर आ गए।

अधिकारियों के जाने के बाद भी टेंट के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता डटे रहे। मौके पर डीसीपी वरुणा राजेश पांडेय, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, डीसीपी गोमती जोन नीतू कादयान, एसीपी कैंट प्रज्ञा पाठक और अपर आयुक्त आलोक वर्मा समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा।