जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत का शेयर बाजार कई दशकों तक विभिन्न स्थानों पर संचालित होता रहा। देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में अपने-अपने शेयर एक्सचेंज थे, जहाँ स्थानीय कंपनियों, ब्रोकर्स और निवेशकों के बीच शेयरों की खरीद-बिक्री होती थी। कारोबार को लेकर एनएसई ने अपनें रीजनल सेंटर्स के हवाले से र‍िपोर्ट जारी की है।

बताया क‍ि रीजनल एक्सचेंजेस की स्थापना उस समय हुई जब भारत का कैपिटल मार्केट स्थानीय व्यापार केंद्रों से जुड़ा हुआ था। ये एक्सचेंज स्थानीय कंपनियों और निवेशकों को एक-दूसरे से जोड़ते थे। उस समय ट्रेडिंग के लिए फिजिकल मौजूदगी आवश्यक थी, इसलिए निकटता वाले एक्सचेंज की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

सरकारी नीतियों ने भी इस रीजनल मॉडल को बढ़ावा दिया, जिससे कंपनियों के लिए उस राज्य के एक्सचेंज पर लिस्ट होना अनिवार्य था, जहाँ उनका रजिस्टर्ड ऑफिस था। इस व्यवस्था के कारण ट्रेडिंग और लिक्विडिटी विभिन्न स्थानों पर बंट गई।

फिर 1990 के दशक की शुरुआत में एनएसई की स्थापना हुई, जो पूरे देश के लिए एक मार्केट के रूप में विकसित किया गया। इसे 1993 में सेबी से मान्यता मिली और 1994 में इसने इक्विटी मार्केट में काम करना शुरू किया। एनएसई ने ट्रेडिंग के पुराने ओपन-आउटक्राई मॉडल के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन-बेस्ड ट्रेडिंग को अपनाया।

इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वीएसएटी (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) था। एनएसई ने सैटेलाइट पर आधारित वीएसएटी नेटवर्क का उपयोग कर देशभर के ट्रेडिंग टर्मिनल्स को अपने सेंट्रल ट्रेडिंग सिस्टम से जोड़ा। इससे ट्रेडिंग में स्थान की अहमियत कम हो गई।

अब किसी ब्रोकर के लिए मुंबई के ट्रेडिंग फ्लोर पर मौजूद होना आवश्यक नहीं रह गया था। एक कनेक्टेड टर्मिनल के माध्यम से वह सेंट्रल मार्केट तक पहुँच सकता था। एनएसई का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर बुक पर काम करता था, जहाँ विभिन्न प्रतिभागियों के ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैच किए जाते थे।

हालांकि, केवल तकनीक ही पर्याप्त नहीं थी। एनएसई को एक राष्ट्रीय मार्केट बनाने के लिए लिक्विडिटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अधिक प्रतिभागियों का मतलब था अधिक ऑर्डर्स, जिससे लिक्विडिटी बढ़ती थी। इसके विपरीत, रीजनल एक्सचेंजेस को कम लिक्विडिटी का सामना करना पड़ा, जिससे वे ब्रोकर्स और निवेशकों के लिए कम आकर्षक होते गए।

एनएसई के आने के बाद भी कई रीजनल एक्सचेंजेस कुछ वर्षों तक कार्य करते रहे और कुछ ने अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने की कोशिश की। लेकिन तब तक मार्केट का पूरा गणित बदल चुका था। कंपनियों के लिए राष्ट्रीय मार्केट तक पहुँच आसान हो गई थी, और निवेशकों के लिए अपने शहर के निकटतम एक्सचेंज पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं रहा। बड़े एक्सचेंजेस पर अधिक प्रतिभागी और बेहतर लिक्विडिटी उपलब्ध थी।

एनएसई का उभरना भारत के कैपिटल मार्केट में एक महत्वपूर्ण बदलाव का हिस्सा था। रीजनल एक्सचेंजेस उस समय से जुड़े थे, जब स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर बुक और देशभर में वीएसएटी कनेक्टिविटी के साथ एक राष्ट्रीय मार्केट तैयार किया।