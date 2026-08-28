पूर्वोत्तर रेलकर्मियों को दस वर्ष बाद मिलेगा वर्दी भत्ता, बनारस, इज्जतनगर और लखनऊ रेल मंडल के कर्मचारियों को होगा लाभ

राकेश श्रीवास्तव, जागरण, वाराणसी। पूर्वोत्तर रेल में कर्मचारियों को फिर से वर्दी भत्ता दिए जाने की शुरुआत होगी। रेलवे में वर्दी भत्ता दिए जाने का प्राविधान होने के बाद भी ट्रैकमैन, खलासी आदि कर्मचारी एक दशक से जेब ढीली कर वर्दी का बंदोबस्त करते थे।

पीएनएम (पर्मानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी) मीटिंग में कर्मचारी संगठन एनई रेलवे मेंस कांग्रेस ने महाप्रबंधक, डीआरएम के समक्ष वर्दी भत्ता न दिए जाने का मामला उठाया तो अफसरों ने संज्ञान लेते हुए वर्दी भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया। इसका लाभ वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर रेल मंडल में लगभग 700 कर्मचारियों को मिलेगा।

रेलवे में कर्मचारियों की अलग पहचान के लिए ड्रेस कोड लागू है। कर्मचारियों को वर्दी की व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष 6250 रुपये रुपये दिए जाने का प्राविधान है। इसके बावजूद इंजीनियरिंग विभाग में नियमों की अनदेखी की गई और सैकड़ों कर्मचारी वर्दी भत्ता से वंचित हो गए।



कई प्रांतों में फैला है पूर्वोत्तर रेल का दायरा

वाराणसी रेल मंडल : प्रयागराज रामबाग, कप्तानगंज, बलिया, छपरा

लखनऊ रेल मंडल : बस्ती, गोंडा, सीतापुर, मनकापुर।

इज्जतनगर रेल मंडल : रामनगर, लालकुआं,बरेली, कासगंज,मथुरा

पीएनएम मीटिंग को जानिए

पीएनएम बैठक रेल प्रशासन और कर्मचारियों के बीच समस्याओं एवं मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाने का औपचारिक मंच है। यह बैठक जोन स्तर पर महाप्रबंधक और रेल मंडल स्तर पर डीआरएम के साथ होती है।