वाराणसी में न ओटीपी आई न ही कोई लिंक, स्कूल प्रबंधक के खाते से साइबर फ्राड कर उड़ा दिया साढे तीन लाख रुपये

जागरण संवाददाता, (लोहता) वाराणसी। थाना क्षेत्र के कोरौती गांव के एक कन्या इंटर कालेज के प्रबंधक के खाते से साइबर ठगों ने शुक्रवार की सुबह साढे तीन लाख उडा दिए। जब उनके मोबाइल पर मैसेज आया तब जानकारी हुई। तो उन्होंने साइबर हेल्पलाइन और लोहता थाने पर लिखित सूचना दे दिया है। पुलिस मांमले की जांच कर रही है।

डा अजय कुमार सिंह का उनके गांव में ही एक सूरजपति कन्या इंटर कालेज कै नाम से विद्यालय चलता है। डा अजय सिंह ने बताया की बैंक आफ बडौदा तथा आईसीआईसीआई में हमारा खाता है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे मैसेज आया की। पहले बड़ौदा बैंक से 99.8000 हजार, मुर्शिदाबाद आईसीआईसीआई, 99999, मुर्शिदाबाद और 30000 रूपया तीन बार में फ्राडो द्वारा निकाला गया है।