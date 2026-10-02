जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिजली गई, आपूर्ति सामान्य कब हाेगी, बिजली मीटर बदलने और उसमें आने वाली खराबी, नई सुविधा क्या शुरू हुई और विभाग ने क्या बदलाव किया। अब इन सवालों के जवाब के लिए उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने डिजिटल माध्यमों से उपभोक्ताओं से सीधे संवाद का जरिया बनाने की तैयारी की है।

विभाग के अभियंता बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता सुविधाओं, जागरूकता संदेश और विभागीय गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर विभाग की ओर से बनाए गए वाट्सएप ग्रुप, विभिन्न पोर्टल के जरिए सूचनाएं देते रहेंगे। बिजली विभाग के इस पहल के पीछे विभागीय जानकारी को सीधे उपभोक्ताओं के मोबाइल तक पहुंचाना है।

बिजली व्यवस्था में होने वाले बदलाव, सेवाओं से संबंधित नई जानकारी और महत्वपूर्ण सूचनाएं आधिकारिक मंचों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जुटाने की जरूरत कम होगी। डिजिटल मंचों के जरिए विभाग और उपभोक्ताओं के बीच संवाद भी मजबूत होगा।