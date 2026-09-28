जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार अपने राज्य से बाहर पहली बार एक बडा सम्मेलन वाराणसी में करने जा रहे हैं। इसके जरिए जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में दम ठोकने के रूप में भी देखा जा रहा है।

निशांत रविवार को काशी में थे। वह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी अधिक से अधिक सीटें जीतकर गठबंधन को मजबूत करने का लक्ष्य है। यूपी में भी जदयू का गठबंधन जारी रहेगा और पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव में जुटेंगे।

बताया कि 25 अक्टूबर को लोहता के पास करौता में प्रदेश कार्यकारिणी का सम्मेलन होगा। इसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा आदि बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया।